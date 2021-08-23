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Временно оккупированный Крым находится на грани экологической катастрофы, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Кабинет министров

Дом миллионов украинцев превращается фактически в военную базу и режимный оккупационный объект

Милитаризация Россией Крыма и выкачка природных ресурсов поставили временно оккупированный полуостров на грань экологической катастрофы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на учредительном саммите "Крымской платформы", передает "Укринформ".

"Еще одна глобальная проблема вследствие политики милитаризации и выкачивания ресурсов - временно оккупированный Крым находится на грани экологической катастрофы.

Вопрос экологии - это вопрос безопасной жизни украинцев на полуострове и в целом экологических проблем для всего Черноморского региона", - отметил он.

Глава правительства подчеркнул, что дом миллионов украинцев превращается фактически в военную базу и режимный оккупационный объект.

По его словам, это в очередной раз свидетельствует о глобальности проблемы и угрозе не только для Украины, но и для наших европейских соседей.

"Оккупация Крыма - это не сугубо внутриполитическая проблема Украины, это проблема мирового масштаба, которая фактически разрушает систему международной безопасности", - подчеркнул Шмыгаль.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина понесла огромные экономические потери от временной оккупации Россией Крыма общие потенциальные убытки оцениваются в более 100 млрд долларов США. 

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