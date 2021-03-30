ВР разблокировала большую приватизацию в Украине

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

За соответствующий законопроект выступило 257 парламентариев

Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект, который разблокирует большую приватизацию. Об этом стало известно во время заседание парламента.

За соответствующий законопроект №4543 "О внесении изменения в раздел V "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О приватизации государственного и муниципального имущества" о приватизации объектов большой приватизации" проголосовали 257 народных депутатов.

В частности, он предусматривает отмену запрета на проведение аукционов по большой приватизации. Они были предварительно введены в 2020-ом году в начале пандемии COVID-19.

Напомним, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в 2020-ом году не произошло большой приватизации из-за пандемии и экономического кризиса. Также правительство опасалось снижения цены на объекты.