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ВР разблокировала большую приватизацию в Украине

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

За соответствующий законопроект выступило 257 парламентариев

Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект, который разблокирует большую приватизацию. Об этом стало известно во время заседание парламента. 

За соответствующий законопроект №4543 "О внесении изменения в раздел V "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О приватизации государственного и муниципального имущества" о приватизации объектов большой приватизации" проголосовали 257 народных депутатов.

В частности, он предусматривает отмену запрета на проведение аукционов по большой приватизации. Они были предварительно введены в 2020-ом году в начале пандемии COVID-19. 

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Напомним, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в 2020-ом году не произошло большой приватизации из-за пандемии и экономического кризиса. Также правительство опасалось снижения цены на объекты. 

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