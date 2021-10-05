ВР проведет голосование за отставку спикера Дмитрия Разумкова в четверг

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков Лига.net

Соответствующее решение поддержали 246 народных депутатов, из них 211 от фракции "Слуга народа"

Верховная Рада Украины включила в повестку дня вопрос об отзыве с должности председателя парламента Дмитрия Разумкова.

Соответствующее решение поддержали 246 народных депутатов во время сегодняшнего пленарном заседании, из них 211 от фракции "Слуга народа".

Таким образом, отставку спикера Рады рассмотрят на внеочередном заседании в четверг, 7 октября.

РАДА

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Напомним, ранее мы писали, что депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" решили начать сбор подписей за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. В свою очередь, спикер ВР отметил, что мешать коллегам не будет и пожелал плодотворной работы в Трускавце.

2 октября стало известно, что депутатская фракция "Слуга народа" уже собрала более необходимых 150 подписей для инициирования отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию о вероятном увольнении с должности спикера Рады Дмитрия Разумкова. По его словам, спикер как "слуга" должен был поддерживать позицию партии в вопросе санкций или борьбы с олигархами, но он пошел другим путем. И подчеркнул, что Разумков отныне уже не является членом команды СН, а партийцы имеют к нему миллион вопросов.

К слову, ранее председатель ВР рассказал, что собирается делать в случае своей отставки. При этом сам уходить с должности он не намерен.

Также стало известно, что Верховная Рада Украины отстранила своего спикера Дмитрия Разумкова от ведения двух следующих пленарных дней. За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов.