ВР может собраться на внеочередное заседание 2 ноября: Этого требует президент

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

Среди прочего планируют рассмотреть вопрос допуска в парламент только вакцинированных лиц или с ПЦР-тестом

Президент Владимир Зеленский инициирует созыв внеочередного заседание Верховной Рады 2 ноября, на котором среди прочего планируют рассмотреть вопрос допуска в парламент только вакцинированных лиц или с ПЦР-тестом. Об этом заявила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram.

"Во вторник, 2 ноября ожидается созыв внеочередного заседания Верховной Рады, которое инициирует президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения важных социальных и медицинских вопросов", - отметила она.

В частности, 2 ноября планируют рассмотреть проект постановления №6154 о дополнительных мерах противодействия распространению COVID-19, которое предусматривает допуск в помещения парламента только после подтвержденной вакцинации или с действительным ПЦР-тестом.

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Также в повестке дня внеочередного заседания законопроекты:

№6121 О госрегистрации лекарственных средств под обязательства;

№5873 О совершенствовании системы управления сферой здравоохранения;

№5694 О функционировании Единого госреестра ветеранов войны и внедрения электронного удостоверения ветерана;

№4542 О внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" относительно приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.

К слову, в начале октября народные депутаты предложили допускать к зданию Верховной Рады лишь при наличии документа о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата ПЦР-тестирования, или справки о выздоровлении от коронавируса.

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Кроме того, народный депутат, председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что в мире появились лекарства прямого действия на коронавирус COVID-19, а Верховная Рада Украины, в свою очередь, должна принять закон для их применения.