ВР может собраться на внеочередное заседание 2 ноября: Этого требует президент
Среди прочего планируют рассмотреть вопрос допуска в парламент только вакцинированных лиц или с ПЦР-тестом
Президент Владимир Зеленский инициирует созыв внеочередного заседание Верховной Рады 2 ноября, на котором среди прочего планируют рассмотреть вопрос допуска в парламент только вакцинированных лиц или с ПЦР-тестом. Об этом заявила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram.
"Во вторник, 2 ноября ожидается созыв внеочередного заседания Верховной Рады, которое инициирует президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения важных социальных и медицинских вопросов", - отметила она.
В частности, 2 ноября планируют рассмотреть проект постановления №6154 о дополнительных мерах противодействия распространению COVID-19, которое предусматривает допуск в помещения парламента только после подтвержденной вакцинации или с действительным ПЦР-тестом.
Также в повестке дня внеочередного заседания законопроекты:
- №6121 О госрегистрации лекарственных средств под обязательства;
- №5873 О совершенствовании системы управления сферой здравоохранения;
- №5694 О функционировании Единого госреестра ветеранов войны и внедрения электронного удостоверения ветерана;
- №4542 О внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" относительно приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.
К слову, в начале октября народные депутаты предложили допускать к зданию Верховной Рады лишь при наличии документа о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата ПЦР-тестирования, или справки о выздоровлении от коронавируса.
Кроме того, народный депутат, председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что в мире появились лекарства прямого действия на коронавирус COVID-19, а Верховная Рада Украины, в свою очередь, должна принять закон для их применения.