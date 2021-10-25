Впервые за более 50 лет: Украину пригласили на заседание комитета Совета НАТО
Представлять Украину на Конференции национальных директоров вооружений будет заместитель министра обороны Александр Носов
Украина впервые за полвека примет участие в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений - Конференции национальных директоров вооружений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Как отмечается, заседание под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга состоится 26 октября.
Представлять Украину на Конференции национальных директоров вооружений будет заместитель министра обороны Александр Носов.
"Украину раньше приглашали к участию в заседаниях конференции, но впервые речь идет о вопросах, относящихся к прерогативе исключительно членов НАТО", - подчеркнули в оборонном ведомстве.
Кроме этого добавляется, что на заседании будут обсуждать инновации в оборонно-технической сфере, трансформации во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом и достижения оптимального соотношения военных потребностей и бюджетных возможностей.
Напомним, на одном из крайних заседаний министры обороны стран НАТО утвердили глобальный план обороны Альянса. Также они согласовали целевые показатели сил и средств, являющихся частью процесса оборонного планирования.