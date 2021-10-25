Впервые за более 50 лет: Украину пригласили на заседание комитета Совета НАТО

Представлять Украину на Конференции национальных директоров вооружений будет заместитель министра обороны Александр Носов

"Украину раньше приглашали к участию в заседаниях конференции, но впервые речь идет о вопросах, относящихся к прерогативе исключительно членов НАТО", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Украина впервые за полвека примет участие в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений - Конференции национальных директоров вооружений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины .

Кроме этого добавляется, что на заседании будут обсуждать инновации в оборонно-технической сфере, трансформации во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом и достижения оптимального соотношения военных потребностей и бюджетных возможностей.

Напомним, на одном из крайних заседаний министры обороны стран НАТО утвердили глобальный план обороны Альянса. Также они согласовали целевые показатели сил и средств, являющихся частью процесса оборонного планирования.