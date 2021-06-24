"Война выгодна власти, поэтому мира до сих пор на Донбассе нет". Украинцы о том, почему до сих пор на востоке страны не наступил мир, обещанный Зеленским
Президент Владимир Зеленский, баллотируясь на пост главы государства, обещал за год принести мир на Донбасс. В итоге прошло уже несколько лет, а на востоке нашей страны до сих пор гибнут украинцы. Наши сограждане уверены, это потому, что нашей власти не выгоден мир. Своим мнением они поделились в передаче "Чуємо кожного".
"Война выгодна власти. Поэтому до сих пор ничего не изменилось. И не будет никакого мира, будет вечная война", - уверен житель Мариуполя.
"Психологически это вынести очень тяжело. Те, кто там, далеко, в Киеве - они не знают этих переживаний", - грустно констатирует мариупольчанка.
"Зеленский много обещал. Он не ожидал, что такой объем работы предстоит", - считает харьковчанин.
"Я считаю, что переговоры о мире однозначно нужны. И надо было не рвать окончательно отношения, а решить этот вопрос, и с Путиным, и с другими", - говорит житель Запорожья.
"Мы очень надеялись на мир, но все напрасно. Ни войну Зеленский не закончил, вообще ничего. Все плохо, все ужасно", - констатирует киевлянка.
"Я не верю, что Зеленский и Путин не могут найти общий знаменатель. Дорогой Вова, сделай невозможное, ты же что-то обещал", - заявляет киевлянин.