"Война выгодна власти, поэтому мира до сих пор на Донбассе нет". Украинцы о том, почему до сих пор на востоке страны не наступил мир, обещанный Зеленским

Владимир Зеленский во время визита на передовую AP

Президент Владимир Зеленский, баллотируясь на пост главы государства, обещал за год принести мир на Донбасс. В итоге прошло уже несколько лет, а на востоке нашей страны до сих пор гибнут украинцы. Наши сограждане уверены, это потому, что нашей власти не выгоден мир. Своим мнением они поделились в передаче "Чуємо кожного".

"Война выгодна власти. Поэтому до сих пор ничего не изменилось. И не будет никакого мира, будет вечная война", - уверен житель Мариуполя.

"Психологически это вынести очень тяжело. Те, кто там, далеко, в Киеве - они не знают этих переживаний", - грустно констатирует мариупольчанка.

"Зеленский много обещал. Он не ожидал, что такой объем работы предстоит", - считает харьковчанин.

"Я считаю, что переговоры о мире однозначно нужны. И надо было не рвать окончательно отношения, а решить этот вопрос, и с Путиным, и с другими", - говорит житель Запорожья.

"Мы очень надеялись на мир, но все напрасно. Ни войну Зеленский не закончил, вообще ничего. Все плохо, все ужасно", - констатирует киевлянка.

"Я не верю, что Зеленский и Путин не могут найти общий знаменатель. Дорогой Вова, сделай невозможное, ты же что-то обещал", - заявляет киевлянин.