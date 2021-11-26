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Вопросы мои, но вопрос не ко мне: Зеленский не знает, сколько стоил его опрос в 2020 году

Владимир Зеленский. Пресс-марафон 26 ноября 2021 года Офис президента

По его словам, организацией занималась партия, поэтому вопрос к ним

Президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос, сколько стоило его социальный опрос в 2020 году. Об этом шла речь во время пресс-марафона у коворкинга "Creative States" на Печерске в Киеве.

"Все вещи, что были в опрашиваемые они очень важны. Поверьте мне, они прорабатываются... Это было нелишним. Это была действительно фундаментальная репетиция референдума в Украине", - сказал глава государства.

Однако, на вопрос, сколько стоил указанный опрос, Зеленский сказал: "я не знаю, честно, не знаю. Вопрос от меня были, но я честно не знаю, сколько оно стоило. Организацией занималась партия, поэтому вопросы к ним".

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Напомним, в 2020 году президент Владимир Зеленский удивил украинцев, политиков и даже Центральную избирательную комиссию (ЦИК) неожиданной инициативой – провести в день местных выборов, 25 октября, общенациональный опрос. В день голосования возле участков стояли люди в белой форме с коробками-урнами и приглашали граждан ответить на пять вопросов. Гражданам задавали следующие вопросы:

  1. Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?
  2. Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?
  3. Необходимо ли сократить количество депутатов в Верховной Раде с 450 до 300?
  4. Поддерживаете ли вы легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?
  5. Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
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