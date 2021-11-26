Вопросы мои, но вопрос не ко мне: Зеленский не знает, сколько стоил его опрос в 2020 году

Владимир Зеленский. Пресс-марафон 26 ноября 2021 года Офис президента

По его словам, организацией занималась партия, поэтому вопрос к ним

Президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос, сколько стоило его социальный опрос в 2020 году. Об этом шла речь во время пресс-марафона у коворкинга "Creative States" на Печерске в Киеве.

"Все вещи, что были в опрашиваемые они очень важны. Поверьте мне, они прорабатываются... Это было нелишним. Это была действительно фундаментальная репетиция референдума в Украине", - сказал глава государства.

Однако, на вопрос, сколько стоил указанный опрос, Зеленский сказал: "я не знаю, честно, не знаю. Вопрос от меня были, но я честно не знаю, сколько оно стоило. Организацией занималась партия, поэтому вопросы к ним".

Напомним, в 2020 году президент Владимир Зеленский удивил украинцев, политиков и даже Центральную избирательную комиссию (ЦИК) неожиданной инициативой – провести в день местных выборов, 25 октября, общенациональный опрос. В день голосования возле участков стояли люди в белой форме с коробками-урнами и приглашали граждан ответить на пять вопросов. Гражданам задавали следующие вопросы: