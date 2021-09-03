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Вопросы Донбасса и Крыма теперь будут обсуждаться при участии США, - Стефанишина

Ольга Стефанишина Фото из открытых источников

В ближайшие месяцы состоятся ряд визитов и дискуссия на уровне министров иностранных дел

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что США будут участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении временно оккупированного полуострова Крым. Об этом она сказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы состоится ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности", - рассказала Стефанишина.

По ее словам, Штаты четко понимают свою роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма и будут участвовать в поднятии этих вопросов.

"США уже материализуют свое видение их роли в урегулировании конфликта, но с сегодняшнего дня будут обсуждаться не только в "нормандском формате", но и в более широком формате, включая Соединенные Штаты", - отметила вице-премьер-министр.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил привлечь Соединенные Штаты Америки на уровне президента к процессу мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Он считает полезным присоединение США к переговорам с Россией.

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