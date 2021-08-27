Волошин: Выигрыш Медведчука в ЕСПЧ будет иметь огромное политическое значение для всей Украины

Олег Волошин Фото: Пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Выигрыш в Европейском суде по правам человека по искам председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука будет иметь огромное политическое значение для всей страны, поскольку покажет, что возможности нынешней власти Украины – не безграничны. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин.

По его мнению, перспективы выиграть иски в ЕСПЧ у лидера оппозиции очень хорошие.

"Я думаю, что перспективы очень хорошие. Во-первых, потому что Виктор Медведчук сам блестящий юрист, и у него очень сильная юридическая команда, которая работает, сопровождая его процесс. Это все видели во время заседания судов, как они просто мастерски громили тех бездарных, абсолютно не подготовившихся прокуроров – это первое. Второе – есть прецеденты, достаточно четки прецеденты решений Европейского суда по правам человека в Страсбурге против государства Украины. Это происходило при разных президентах, это касается всей нашей системы. Дело не только в президентах, а вообще во всей системе, по нарушению процессуальных прав граждан. То есть что рассматривать с точки, если кого-то обвиняют в коррупции или как Медведчука обвиняют в государственной измене, Европейский суд по правам человека не оценивает вопрос по сути, это дело украинских судов разбираться, была государственная измена или не было, но оценивает были ли соблюдены права Виктора Медведчука как гражданина Украины и просто права как человека на справедливый суд в ходе судебного разбирательства. Естественно, что абсолютно правильно подано обращение в связи с незаконным продлением ареста, то есть, не ареста, а мерой пресечения в виде содержания под домашним арестом. Это и есть грубейшее нарушение, там много других – ему не предоставили список людей, с которыми нельзя общаться, хотя постоянно говорят, что он может повлиять на свидетеля, а он даже не знает, кто свидетель по делу, и, соответственно, с кем ему нельзя общаться. Многие нарушены процедуры по экспертизам, то есть используются не оригиналы записи, что требует украинское законодательство и международное законодательство, а используются копии и т. д.", – отметил нардеп.

Волошин подчеркнул, что все нарушения прав Медведчука будут доказаны, и решение ЕСПЧ в пользу лидера оппозиции – это просто вопрос времени.

"Я уверен, что все эти нарушения очевидны, и они будут доказаны, вопрос только во времени, потому что ЕСПЧ конечно перегружен. Будем надеяться, что это будет рассмотрено в приоритетном порядке, и, естественно, выигрыш Медведчука по первому и второму иску будет иметь огромное морально-психологическое и политическое значение, потому что уже даже не важно, что пытается доказать власть, если в процессе были нарушены базовые процедуры и базовые права, то уже суть обвинений не имеет вообще никакого значения. Значит наша власть не способна действительно провести судебный процесс и разбирательства в соответствии с нормами международного права и нормами собственного законодательства. Тогда какая разница, какое они в итоге примут решение", – добавил нардеп.

Ранее один из адвокатов Медведчука Лариса Чередниченко заявила, что второй иск оппозиционного политика в Европейский суд по правам человека должен усилить аргументы первого.

Напомним, накануне стало известно, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук подал второй иск к Украине в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин, отметив, что теперь похоже, скоро украинской власти самой понадобятся хорошие адвокаты.

Стоит добавить, что в начале августа Европейский суд по правам человека открыл производство по иску председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука к Украине о незаконном содержании оппозиционного политика под домашним арестом.

Как известно, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю Политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.