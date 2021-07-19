Волошин: Украинские власти применяют против оппозиции репрессии, потому что в честной конкуренции побеждать неспособны

Олег Волошин Фото: Пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Украинские власти применяют против команды "Оппозиционной платформы - За жизнь" всяческие репрессии, потому что в честной конкуренции побеждать они неспособны. Такое мнение выразил народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин, комментируя ответное письмо посла КНР в Украине на поздравление "Оппозиционной платформы - За жизнь", адресованное генеральному секретарю КПК Си Цзиньпиню со 100-летним юбилеем Коммунистической партии Китая.

"Дипломатия не терпит суеты. Тем более, эмоциональных выпадов и детских капризов. Во власти ещё есть некоторые люди, которые это знают. Но если б их слушали… Хотя, признаться, нам, как их оппонентам, тяжело быть бОльшими роялистами, чем сам король.

Только написал пост о глупом шантаже Запада "поворотом на Восток" - пришло письмо, которое является результатом долгосрочной кропотливой работы на китайском направлении. Иначе ничего в международных отношениях не делается. На самом деле можно бывать на важных встречах в Вашингтоне (откуда только прилетел), и серьёзно сотрудничать с Коммунистической партией Китая.

Власти этого не понять. Остается применять против нашей команды всякие репрессии, что только доказывает их беспомощность. В честной конкуренции побеждать они неспособны. Но все равно проиграют и в такой", - отметил политик.