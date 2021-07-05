Волошин: Понимание ситуации в Украине руководством Франции важно для реализации программы ОПЗЖ по достижению мира на Донбассе

Олег Волошин Фото из открытых источников

Объективное понимание ситуации в Украине руководством Франции колоссально важно для реализации ключевого пункта программы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" по достижению мира в Украине.

Об этом во время включения в эфире на телеканале "Перший Незалежний" заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Олег Волошин.

Народный депутат прокомментировал визит своего однопартийца, народного депутата и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича в Париж и налаживание коммуникации украинской оппозиции с командой французского лидера Макрона.

"Вадим Рабинович давно и активно работает с французским политическим истеблишментом. У него там есть прекрасные связи. Он здесь, в Верховной Раде, принимал делегацию из трех французских сенаторов, которые после этого отправились на Андреевский спуск. там были шокированы, увидев, как прямо посреди города, в исторической части города, "Правый сектор" развернул агитационную палатку и учит детей, подростков стрелять и собирать автомат Калашникова, распостраняя откровенную националистическую пропаганду, и так далее. После этого сенаторы вернулись во Францию и иницировали вопросы к Министерству иностранных дел и так далее, а что происходит вообще в Украине, почему там крайне правые радикальные нацистские организации чувствуют себя столь вольготно", - сказал нардеп.

Нардеп продолжил: "Вадим Зиновьевич после этого был приглашен, насколько мне известно, 21 июня, если не ошибаюсь, на конференцию в Сенате Франции, посвященной 80-летию трагедии Бабьего Яра. Годовщину этой трагедии мы все будем вспоминать в сентябре этого года. Кроме этого, ему удалось провести встречу с Бруно Роже-Пети, который является советником Макрона и который, в том числе, отвечает и за вопросы медиа. Он же является еще и пресс-секретарем президента Макрона, отвечает за вопросы медиа и частично - за вопросы, связанные с Восточной Европой. Конечно, это важно, что встреча была в Елисейском дворце, потому что для нас объективное понимание ситуации руководством Франции, страны, которая является участником "нормандского формата", то есть посредником по переговорах по Донбассу, колоссально важно. Не для нашей партии и не для решения наших партийных задач, а для реализации ключевого пункта нашей программы по достижению мира в Украине".

Олег Волошин резюмировал, что Вадим Рабинович проделал большую работу.

Как сообщалось ранее, в Украине по приглашению одного из лидеров оппозиции – народного депутата, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича - с рабочим визитом находилась делегация парламентариев Сената Франции, представители политической, экономической, военной комиссий – сенаторы Натали Гуле, Жоэль Геррио и Жан-Пьер Мога.