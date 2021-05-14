Волошин о ситуации с Медведчуком: Давление власти на оппозицию не приблизит Украину к диалогу с Россией

Народный депутат Олег Волошин Фото из открытых источников

Давление действующей власти на оппозицию не приблизит Украину к диалогу с Россией. Такое мнение в эфире телеканала "Перший Незалежний" высказал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин.

Политик прокомментировал вчерашнее судебное заседание, где избирали меру пресечения для Виктора Медведчука. Он заявил, что такими действиями власть не только оказывает давление на оппозицию в Украине, но и отдаляется от конструктивного диалога с Россией.

"Можно предположить, что те действия, которые предприняты конкретно против Виктора Медведчука и нашей партии, разрушают диалог. Возбуждаются уголовное дела, закрываются телеканалы, постоянное блокирование Минского процесса, постоянный призыв к западу об усилении санкций. Это все естественно создает понятие, что режим Зеленского занимает такую же бескомпромиссную антироссийскую позицию, как и режим Порошенко", — заявил Волошин.

При этом парламентарий считает, что США не имеют отношения к делу против Виктора Медведчука. Он подметил, что администрация президента Байдена готовится к встрече с Владимиром Путин, а сам американский лидер пытается наладить отношения с РФ.

Напомним, 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить под круглосуточный домашний арест главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Таким образом суд не удовлетворил ходатайство прокуроров. Последние просили содержания под стражей с залогом в 300 миллионов гривен.