Волошин о работе "слуг народа": Вчера непонятно кто были, а сегодня дорвались к большим деньгам

ОПЗЖ

Еще вчера "слуги народа" были непонятно кем, а сегодня дорвались к большим деньгам и совсем уже совесть потеряли. Об этом в сессионном зале парламента заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин.

"Ну что это происходит, это просто какой то пир во время чумы. Бегают с букетами, стоимость которых, под камерами, под фотоаппаратами, на виду у всей страны, стоимость которых выше, чем зарплата у санитарки сегодня в больнице. Имейте совесть, отвезите их на кладбище, где сегодня очередь из катафалков стоит, по сообщению вашего же коллеги", - заявил Волошин.

Также он добавил: "Совсем уже совесть потеряли. И куда органы по борьбе с коррупцией смотрят. Постоянно праздник, букеты они тягают.

Люди уже не знают, на что кушать, на что оплачивать коммунальные услуги, а у них тут праздник зелененький. Потому что вчера непонятно кто были, а сегодня дорвались к большим деньгам", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, ранее народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин выразил мнение, что преследуя Виктора Медведчука, президент Зеленский просто пытается отвлечь внимание от офшорного скандала.