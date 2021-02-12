Волошин назвал, по кому из политиков может быть следующий "санкционный" удар

Народный депутат Олег Волошин Фото из открытых источников

Владимиру Зеленскому нужно вытеснить Петра Порошенко из ниши "ура-патриотизма", сказал Олег Волошин

Следующий удар власть может нанести по предыдущему президенту и действующему нардепу от "Европейской Солидарности" Петру Порошенко, поскольку президент Владимир Зеленский ушел в нишу "ура-патриотизма" и ему надо из этой ниши вытеснить Порошенко.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsOne и "112 Украина" – заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Олег Волошин.

Парламентарий спрогнозировал, по кому из украинских политиков может быть следующий "санкционный" удар.

"Я думаю, по логике того, что они сейчас делают, то как раз они попытаются следующий удар нанести, как бы странно не было для кого-то, но на самом деле логично, по Петру Порошенко. Потому что, коль скоро господин Зеленский пошел в нишу ура-патриотизма, то ему надо с этой ниши вытеснить Порошенко. И, насколько мне известно, его команда, в общем-то, понимает это", – сказал Олег Волошин.

Нардеп продолжил: "Если бы господин Зеленский в первые месяцы после избрания обеспечил полноценное расследование о разворовывании бюджета, разворовывании оборонного бюджета и так далее, начал бы сначала с посадки Свинарчука, следователи добились бы от Свинарчука свидетельств против его покровителя Порошенко, расследовал бы пленки Онищенко и так далее, естественно, вся страна ему бы аплодировала. Не вся, но весомая часть украинцев ему бы аплодировала".

Как сообщали, глава Ассоциации независимых СМИ Чехии, публицист Станислав Новотный сравнил решение о блокировании ряда телеканалов в Украине, принятое президентом страны Владимиром Зеленским, с "ножом мясника, убивающим свободу слова".

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" – на 112ua.tv, а NewsOne – на newsoneua.tv.