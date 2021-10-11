Волошин: Еще летом было понятно, что против Медведчука придумают новое дело, чтобы держать его под домашним арестом

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук 112ua.tv

Еще летом, когда было завершено расследование по делу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, было понятно, что власть придумает какое-нибудь другое дело в отношении политика, чтобы продолжать держать его под арестом.

Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин.

"Я не знаю, что там действительно, какая команда будет дана. И я кстати на том же ток-шоу Шустера, когда начали хвалиться, что вот мы все суды выиграли, наши аргументы сильны, я говорю: "Потому что у вас суды подконтрольные, вот и все, поэтому вы и выиграли".

Вся страна смеялась над слабостью аргументов прокуратуры, а все равно судьи принимали те решения, которые им давали, командовали с Банковой. Поэтому я не знаю, насколько они там по беспределу пойдут. Но с точки зрения просто здравого смысла, Виктор Медведчук уже сейчас под домашним арестом и с электронным браслетом. Поэтому никакой новой меры пресечения в принципе быть не должно. То есть по логике, мы это обсуждали с Ренатом Кузьминым еще летом, что сейчас Виктора Медведчука держат под домашним арестом по полному беспределу. Он должен был уже давно быть отпущен и ходить на работу в Верховную Раду. Да, он бы дальше продолжал быть под следствием, могла быть подписка о невыезде, что-то такое.

Но очевидно, что Виктор Владимирович никуда скрываться не собирался с самого начала и он ходил бы на все следственные действия и на суд потом… Но они понимают, что им нужно держать его дальше под домашним арестом. Поэтому летом еще кузьмин говорил, будет подозрение по какому-нибудь другому делу, придумают какое-нибудь дело… И тут же они расследование закончили, на каком основании после завершения расследования они продлили домашний арест. Они начали придумывать, что медведчук там документы уничтожит. Ну бред вообще", - заявил Волошин.

Вместе с тем он выразил уверенность, что по новому делу в отношении Медведчука не будет ни залога, ни ареста.

"Все может быть, но на 90% я уверен, что не будет ни залога, ни ареста, а будет продление домашнего арест. Но только теперь уже по новому делу. Я думаю этим все ограничится", - указал парламентарий.

Кроме того Волошин подчеркнул, что если власть пойдет "по полному беспределу, ну тогда, я думаю, уже последствия будут серьезнее на межгосударственном уровне".