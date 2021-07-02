Волошин: Для нынешней власти сам факт хороших отношений Медведчука и Путина - это уже преступление

Олег Волошин Фото из открытых источников

Для нынешней украинской власти сам факт хороших отношений главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и президента России Владимира Путина - это уже преступление. Об этом в эфире программы "Противостояние" на "Першому Незалежному" заявил депутат от ОПЗЖ Олег Волошин.

"Даже если бы Медведчук вообще больше бы ничего не делал (не занимался политикой, не выступал публично, не отстаивал свои убеждения), сам факт хороших отношений с лидером России, тем более личных отношений, - для них (определенной части украинского общества, - ред.) уже преступление ... Добиваться мира с Россией, приезжать на встречи с Путиным, добиваться поставки вакцины в Украину, снимать санкции с украинских предприятий, говорить о том, что Россия – это близкая нам страна, исторически с нами связанная, - это есть государственная измена", - отметил Волошин.

Он добавил, что в отношении Медведчука власть придумала откровенно политическое дело.

"Давайте будем откровенными: у нас неправовое государство, а при власти находится команда Зеленского, которая – абсолютные беспредельщики, полные, то есть для них не существует никаких рамок. Они же могли придумать какое-то дело, ну, за уши притянуть, какую-то неуплату налогов, не знаю, что-нибудь еще придумать, не знаю, там – проезжал мимо, там кабана, животное из Красной книги сбил машиной, еще что-то. Но они специально придумали откровенно политическое дело", - подчеркнул Волошин.

Напомним, 21 мая Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 9 июля.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.