Волошин: Делегация ПАСЕ узнала истинную причину закрытия рейтинговых телеканалов

Народный депутат Олег Волошин Фото из открытых источников

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы узнала об истинной причине закрытия рейтинговых украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом во время включения в эфире на телеканале "Перший Незалежний" заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Олег Волошин.

Народный депутат принял участие в совместном заседании постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ и иностранных делегатов, которые приехали в Украину, чтобы изучить ситуацию с соблюдением стандартов Европы в Украине в разных сферах - от судебной системы, соблюдения прав заключенных в тюрьмах, до свободы слова и соблюдения прав национальных меньшинств.

"Я сосредоточился на двух ключевых вопросах. Первое - это, конечно, ситуация со свободой слова, поскольку Евгения Кравчук, член комитета по гуманитарно-информационной политике сама упомянула, начала с этого, сказала, что вот каналы закрыли, но не потому что это цензура, а потому что есть претензии по поводу того, что финансирование поступало якобы из неподконтрольных территорий. Я с этого и начал. Говорю: вот госпожа моя коллега сказала про то, что финансирование поступало якобы из неподконтрольных территорий, а секретарь Совбеза говорил о том, что проблема - финансирование терроризма. То есть, соответственно, деньги поступали не с неподконтрольных территорий, а якобы наоборот", - сказал нардеп.

Олег Волошин отметил, что представители власти даже между собой не могут определиться, в какую сторону "ходили" деньги, потому что на самом деле они никуда не ходили.

"Вся правда в том и это, кстати, очень сильно смутило моих коллег, я сказал, что правда состоит в том, что один из моих коллег - там много, говорю факторов, конечно, и недовольство растущим рейтингом оппозиции, и то, что в эфирах этих каналов звучали призывы, действительно, к компромиссам с Россией, и то, что Зеленский не выполнил многие свои предвыборные обещания, но какой-то финальной точкой, по моей информации, стало то, что в день рождения господина Зеленского 25 января один из моих коллег в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что как артист, как человек Зеленский хороший, а как президент - никакой. Он даже грубее сказал, скажу откровенно. И этот эфир смотрели члены семьи господина Зеленского, очень сильно расстроились, позвонили дяде Вове и сказали: Володя, как же так, что ж такое, мама плачет. И это стало финальной точкой, ну, это если так упрощать. И эту историю я рассказал прямо буквально вот так представителям мониторингового комитета ПАСЕ", - сказал Олег Волошин.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 37 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.