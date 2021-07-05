Волошин: Делегация ПАСЕ узнала истинную причину закрытия рейтинговых телеканалов
Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы узнала об истинной причине закрытия рейтинговых украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Об этом во время включения в эфире на телеканале "Перший Незалежний" заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Олег Волошин.
Народный депутат принял участие в совместном заседании постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ и иностранных делегатов, которые приехали в Украину, чтобы изучить ситуацию с соблюдением стандартов Европы в Украине в разных сферах - от судебной системы, соблюдения прав заключенных в тюрьмах, до свободы слова и соблюдения прав национальных меньшинств.
"Я сосредоточился на двух ключевых вопросах. Первое - это, конечно, ситуация со свободой слова, поскольку Евгения Кравчук, член комитета по гуманитарно-информационной политике сама упомянула, начала с этого, сказала, что вот каналы закрыли, но не потому что это цензура, а потому что есть претензии по поводу того, что финансирование поступало якобы из неподконтрольных территорий. Я с этого и начал. Говорю: вот госпожа моя коллега сказала про то, что финансирование поступало якобы из неподконтрольных территорий, а секретарь Совбеза говорил о том, что проблема - финансирование терроризма. То есть, соответственно, деньги поступали не с неподконтрольных территорий, а якобы наоборот", - сказал нардеп.
Олег Волошин отметил, что представители власти даже между собой не могут определиться, в какую сторону "ходили" деньги, потому что на самом деле они никуда не ходили.
"Вся правда в том и это, кстати, очень сильно смутило моих коллег, я сказал, что правда состоит в том, что один из моих коллег - там много, говорю факторов, конечно, и недовольство растущим рейтингом оппозиции, и то, что в эфирах этих каналов звучали призывы, действительно, к компромиссам с Россией, и то, что Зеленский не выполнил многие свои предвыборные обещания, но какой-то финальной точкой, по моей информации, стало то, что в день рождения господина Зеленского 25 января один из моих коллег в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что как артист, как человек Зеленский хороший, а как президент - никакой. Он даже грубее сказал, скажу откровенно. И этот эфир смотрели члены семьи господина Зеленского, очень сильно расстроились, позвонили дяде Вове и сказали: Володя, как же так, что ж такое, мама плачет. И это стало финальной точкой, ну, это если так упрощать. И эту историю я рассказал прямо буквально вот так представителям мониторингового комитета ПАСЕ", - сказал Олег Волошин.
Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.
26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира.
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