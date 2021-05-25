Володин: Зеленский преследует Медведчука и закрывает СМИ потому, что у него не получается удержать власть

Вячеслав Володин Фото из открытых источников

Власти Украины в стремлении сохранить влияние пытаются ликвидировать оппозицию, вмешиваются в дела церкви и закрывают СМИ. Об этом сказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает "Капитал".

Российский политик подчеркнул, что своими действиями официальный Киев демонстрирует наглядный пример, как не должно быть.

"Сейчас, когда опять не получается сохранить власть, закрыли все оппозиционные СМИ. Не получилось. Претензии со стороны людей продолжаются. Взяли, стали закрывать все оппозиционные партии. Вот для нас это наглядный пример того, что не должно быть", — сказал спикер Госдумы.

По его мнению, у власти Зеленского есть негативный опыт предшественника Петра Порошенко, который в угоду сохранения власти в рамках курса по декоммунизации ликвидировал левые партии, а затем разрушил церковь, но это ему не помогло.

Тем не менее, отметил Володин, в России придерживаются мнения, что диалог подавлять нельзя. Несмотря на все антироссийские действия украинской власти, включая политическое преследование председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

"Диалог — это основа доверия. Без доверия нет развития. Поэтому нам крайне важно этот диалог поддерживать. И с гражданским обществом, и с конфессиями", — сказал Вячеслав Володин.

Напомним, 21 мая Апелляционный суд Киева рассмотрел апелляцию на домашний арест председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука и оставил меру пресечения без изменений.

Как известно, 13 мая, в 13:00 состоялось заседание Печерского райсуда, где рассматривается дело председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. По решению суда политик должен пребывать под круглосуточным домашним арестом.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее председателя – Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука – незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь скрываться от правосудия. Я и дальше буду принимать участие в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, которые доверили мне высокое звание народного депутата Украины", – подчеркнул оппозиционный политик.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 27 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.