Военным путем проблему реинтеграции Донбасса не решить, - Гужва

Военным путем проблему реинтеграции Донбасса решить невозможно. Для Украины, кроме новых смертей, кроме новых разрушений, это ничего не даст.

Об этом в эфире международного проекта "Люди" на телеканале "Перший Незалежний" во время включения заявил главный редактор сайта "Страна.UA" Игорь Гужва.

Игорь Гужва, комментируя обострение конфликта на Донбассе, обратил внимание на общемировой контекст. Он отметил, что сейчас ситуация в мире в некоторых аспектах даже намного хуже, чем во времена "холодной войны": тогда были две сверхдержавы, которые понимали, где "берега" и "красные линии", которые нельзя переходить, но сейчас эти линии размыты. Игорь Гужва отметил, что сейчас Китай усилил свои позиции, его экономика растет, и есть страны Запада во главе с США, которые не хотят терять свое командное положение в мировой экономике и политике.

"Именно это является главной осью тех противоречий, которые мы сейчас наблюдаем. И если говорить о Донбассе, то война там - она тоже вписана в глобальный контекст. Почему? Потому что это прямой рычаг давления на Россию, а Россия сейчас является одним из главных союзников Китая. И если сейчас начинается война на Донбассе, то, по сути, она никаких проблем не решает конкретно для Украины. Военным путем мы не сможем вернуть эти территории, что, кстати, признают и руководители украинского государства. И Зеленский, и командование ВСУ говорят, что военного решения нет, потому что у нас нет военного паритета с Россией, которая придет на помощь неподконтрольным территориям в случае наступления ВСУ", - сказал журналист.

Игорь Гужва продолжил: "Военным путем мы проблему реинтеграции Донбасса решить не сможем. Единственное, что это поможет решить, это создать дополнительный рычаг давления на Россию для того, чтобы Запад ввел какие-то дополнительные санкции, отключил Россию от SWIFT, ограничил поставки нефти и газа, сорвали достройку "Северного потока" и так далее. Для Украины, кроме новых смертей, кроме новых разрушений, это ничего не даст. Но в глобальном контексте это даст что-то Западу. Здесь ключевой момент является в том, как себя поведет Зеленский и украинские власти".