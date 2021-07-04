Военные не исключают провокаций России во время учений Sea Breeze

Алексей Неижпапа Фото из открытых источников

Учения Sea Breeze проводит Украина вместе с международными партнерами

Командующий Военно-Морских сил Украины Алексей Неижпапа рассказал, что не исключает провокаций со стороны России во время учений Sea Breeze в Черном море. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По его словам, вдоль побережья оккупированного Крыма находятся боевые корабли российского Черноморского флота, а с апреля этого года там же базируются корабли Балтийского и Северного флотов России.

Российские корабли, по словам контрадмирал, наблюдают за действиями участников военных учений Sea Breeze.

"Таким образом, провокаций со стороны Российской Федерации не исключаем: на этот случай на кораблях участников Sea Breeze существуют отработанные процедуры", - пояснил командующий ВМС Украины.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот России начал учения в море на фоне международных маневров See Breeze, которые проводят ВМС Украины и шестой оперативный флот США.