Во время заседания СНБО в пятницу будут обсуждать Донбасс, - Верещук

Ирина Верещук Скриншот видео

Нардеп напомнила, что часть заседания пройдет в закрытом режиме

В пятницу, 19 февраля, предметом обсуждения на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины станет ситуация на Донбассе. Об этом заявила глава подкомитета по госбезопасности и обороне парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Ирина Верещук, передает "Интерфакс-Украина".

"19 февраля должно состояться заседание СНБО... в частности, я убеждена, будут рассматривать ситуацию на Донбассе", - сказала Верещук.

В то же время нардеп напомнила, что часть заседания пройдет в открытом режиме, а часть - в закрытой.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил начать подготовку заседания СНБО, часть вопросов на котором рассмотрят в закрытом режиме. Отмечается, что заседание проведут 19 февраля в помещении Офиса президента на Банковой.