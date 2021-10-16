Во время визита в Киев глава Пентагона встретится с Зеленским и Тараном

Министр обороны США Ллойд Остин BBC

Так, будет обсужден прогресс Украины в имплементации реформ в оборонной сфере

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев на следующей неделе проведет встречи с высшим политическим и военным руководством Украины. Об этом говорилось в официальном сообщении, обнародованном оборонным ведомством США.

"В Украине глава Пентагона встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Также, Ллойд Остин обсудит прогресс Украины в имплементации реформ в оборонной сфере (в том числе в оборонной промышленности), "необходимых для продвижения евроатлантических устремлений, а также регионального сотрудничества между союзниками и партнерами в регионе Черного моря".

При этом подчеркивается, что США твердо поддерживают своих европейских союзников и партнеров на фоне дестабилизирующих действий РФ в Черноморском регионе.

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Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты Америки будут продолжать поддерживать Украину и призвать Россию прекратить незаконную оккупацию украинского Крыма. В рамках партнерства страны подписали соглашение об укреплении сотрудничества.

Кроме этого, палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год. Его сумму в $778 млрд поддержали 316 голосами, против было 113.

Так, документ предусматривает введение санкций против суверенного долга России и российских чиновников.