Во время визита в Киев глава Пентагона встретится с Зеленским и Тараном
Так, будет обсужден прогресс Украины в имплементации реформ в оборонной сфере
Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев на следующей неделе проведет встречи с высшим политическим и военным руководством Украины. Об этом говорилось в официальном сообщении, обнародованном оборонным ведомством США.
"В Украине глава Пентагона встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Также, Ллойд Остин обсудит прогресс Украины в имплементации реформ в оборонной сфере (в том числе в оборонной промышленности), "необходимых для продвижения евроатлантических устремлений, а также регионального сотрудничества между союзниками и партнерами в регионе Черного моря".
При этом подчеркивается, что США твердо поддерживают своих европейских союзников и партнеров на фоне дестабилизирующих действий РФ в Черноморском регионе.
Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты Америки будут продолжать поддерживать Украину и призвать Россию прекратить незаконную оккупацию украинского Крыма. В рамках партнерства страны подписали соглашение об укреплении сотрудничества.
Кроме этого, палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год. Его сумму в $778 млрд поддержали 316 голосами, против было 113.
Так, документ предусматривает введение санкций против суверенного долга России и российских чиновников.