Во власти – медийщики, которые связывают рейтинг с медийной картинкой, – Якубин

Алексей Якубин Фото из открытых источников

Эксперт обратил внимание на "интересную историю", которая свидетельствует, что решение о закрытии телеканалов готовили "на коленке"

Поскольку сейчас у власти в Украине есть медийщики, то они считают, что контроль над медийной картинкой – это ключевой фактор, почему у них падает рейтинг, поэтому и было принято решение о закрытии телеканалов.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" – заявил политолог Алексей Якубин.

Гость студии, комментируя ситуацию с введением санкций в отношении народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и закрытием трех телеканалов, отметил, что юристы утверждают, что закон о санкциях не был предусмотрен для граждан Украины.

"Более того, президент не может своими указами подменять суды, поэтому, по сути, мы сейчас видим ситуацию со злоупотреблением, но это называется "политическая целесообразность". И второй нюанс называется "злоупотребление правом", – сказал Алексей Якубин.

Эксперт отметил, что произошла интересная история с ошибками в названиях юридических лиц, и назвал, о чем это свидетельствует.

"Я читал комментарии юристов, которые разбирали, которые показывали, что в первом варианте там были ошибки в названиях юридических лиц, затем это менялось. О чем это говорит? Нам рассказывали о каких-то 8 месяцах подготовки. Я думаю, что это все готовилось на коленках за несколько часов до решения. И тут ключевой вопрос, почему именно сейчас мы это видим? Я, в первую очередь, связываю это с тем, что поскольку сейчас у нас во власти есть медийщики, то они считают, что контроль над медийной картинкой – это ключевой фактор, почему у них падает рейтинг. Именно поэтому мы видим такие решения", – резюмировал Алексей Якубин.

Как сообщали, тысячи крупнейших мировых СМИ раскритиковали Зеленского за закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" – на 112ua.tv, а NewsOne – на newsoneua.tv.