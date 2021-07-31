Во Львове хотят демонтировать советскую звезду с мемориала. РФ направила ноту протеста

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Речь идет о советской звезде на военном мемориале "Марсово поле"

Россия направила Украине ноту протеста из-за планов демонтировать советскую звезду на военном мемориале "Марсово поле" во Львове. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

"В связи с планами львовской власти по уничтожению копии ордена Отечественной войны на военном мемориале "Марсово поле" 30 июля в МИД Украины была направлена нота МИД России", — говорится в сообщении.

В ноте РФ требует от Украины выполнять международные обязательства и нормы национального законодательства по защите и сохранению военных мемориалов.

Отдельно в российском МИД призвали руководство Украины "отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан победы в Великой отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза".

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Напомним, ранее Министерство иностранных дел РФ выразило протест поверенному в делах Украины в России Василию Покотилу из-за акции украинских националистов на Львовщине.