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Внесудебные расправы из-за санкций СНБО проводятся с одобрения США, - Андрей Деркач

Андрей Деркач в интервью "Стране" рассказал о причинах и последствиях введения санкций СНБО Страна.ua

Санкции СНБО против украинских граждан вводятся с одобрения США. Такое мнение в интервью "Стране" озвучил внефракционный депутат Андрей Деркач. Он находится под двойными санкциями: Минфина США и СНБО Украины. 

"А вы думаете, посольство стратегических партнеров этого (санкций СНБО, - ред.) не видит? Они разрешают это делать. Президенты отдают им ключи от страны. Ни одна схема, которая работала при Порошенко, не остановилась при Зеленском", - заявил Деркач.

По мнению нардепа, посольство США разрешило украинской власти использовать санкции СНБО как инструмент внесудебной расправы - в обмен на внешнее управление.

"Для меня аппарат СНБО — это просто группа людей, которая отстаивает чужие финансовые и свои политические и экономические интересы. В данном случае, прежде всего, интересы "стратегических партнеров". При этом вносят местный колорит: обилечивают, рэкетируют, давят оппозицию.

При Порошенко была другая история. Ему США разрешали воровать, организовывать бродячие банды радикалов по вызову, которые убивают, бьют и травят журналистов и политических оппонентов, а взамен — Порошенко должен был отдать страну под внешнее управление.

Сейчас другая схема: внешнее управители разрешили действующей власти работать вне правового поля, узурпируя власть, подменяя судебную систему", - рассуждает Андрей Деркач в интервью "Стране".

С полным текстом интервью "Страны" с Андреем Деркачем, который попал под двойные санкции США и Украины, можно ознакомиться по ссылке.

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