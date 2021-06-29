Рада 1 июля соберется на внеочередное заседание:Что планируют рассмотреть

Распоряжение о созыве заседания было подписано Разумковым по требованию Зеленского

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение согласно которому, 1 июля народные депутаты проведут внеочередное пленарное заседание, на нем рассмотрят ряд вопросов. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

Отмечается, что распоряжение № 169 "О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва" было подписано на требование президента Украины Владимира Зеленского.

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На заседании 1 июля планируют рассмотреть следующие вопросы:

Проект Закона Украины о внесении изменений к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно направления части средств программы "Большое строительство" на ремонтно-реставрационные работы на памятниках культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности (рег. № 5551); Проект Закона Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы градостроительной деятельности (реестр. № 5655); Проект Закона Украины о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления отдельных административных сборов за государственную регистрацию в сфере градостроительной деятельности (реестр. № 5656); Проект Закона о коренных народах Украины (реестр. № 5506); Проект Закона Украины О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно администрирования налогов и сборов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя (реестр. № 5501-д); Проект Закона о признании утратившим силу Закона Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (реестр. № 5502-д); Проект Закона Украины о внесении изменений в раздел ХХ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины в связи с утратой силы Законом Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" (реестр. № 5503-д); Проект Закона Украины О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) (реестр. № 5599); Проект Закона Украины О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (реестр. № 5600).

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Напомним, ранее мы писали, что ВРУ может провести два внеочередных заседания. Вероятно, парламентарии будут работать допоздна.