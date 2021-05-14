Вместо того, чтобы воспользоваться опытом, связями и идеями Медведчука, Зеленский делает все, чтобы изолировать лидера оппозиции

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Украина могла стать первой страной Европы, которая победила коронавирус. В Украине могли бы быть самые доступные тарифы, на Донбассе должен был наступить мир, а все удерживаемые лица уже могли вернуться домой. Вместо этого Украина стала первой и единственной страной Европы, где суд по указанию президента и фейковыми делами пытается посадить в тюрьму лидера крупнейшей оппозиционной партии.

Первым на конвейер политической расправы попал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Едва ли не впервые власть пытается лишить свободы человека за государственную позицию, за принципиальность и неизменность своих взглядов. Но больше всего Зеленского раздражает то, что Медведчук в оппозиции делает больше для Украины, чем бывший комик на посту президента.

И вместо того, чтобы воспользоваться опытом, связями и идеями Медведчука, Зеленский делает все, чтобы изолировать лидера оппозиции. И цена для Зеленского не имеет значения. Даже если это жизнь украинцев, которые отдали за него свои голоса. Среди 50 тыс. украинцев, умерших из-за того, что Зеленский запретил производить российскую вакцину "Спутник V", были и те, кто за него проголосовали.

Зеленского это не остановило – он не мог допустить, чтобы вакцина, о производстве которой договорился Медведчук, спасала жизни украинцев. Зеленский сделал все, чтобы не реализовать полезные для страны идеи Виктора Медведчука, которые должны были пойти на благо народа. Из-за того, что такие решения не были реализованы, это навредило Украине.

Трагический пример - ситуация на Донбассе. Несмотря на то, что мирный план и идеи Медведчука поддержали мировые лидеры и парламентарии стран "нормандской четверки", Зеленский делал вид, что на востоке просто не стреляют и там не погибают люди. За два года Зеленский продемонстрировал всему миру свою дипломатическую глупость, неспособность вести переговоры и защищать интересы страны. А виноват в этом, по его мнению, Виктор Медведчук. Актеру, играющему роль президента, очень нравится снимать видеоролики на Донбассе – он в военной форме, в шлеме представляет главнокомандующего и тешит свое мужское эго.

Однако препятствует почти 4 месяца возвращению 4 удерживаемых на неподконтрольных территориях женщин. А все только потому, что их может вернуть Виктор Медведчук.

Когда Зеленский еще был кандидатом в президенты и записывал видео в туалете, на пляже и с лопатой, шмыгал носом и рассказывал, что он никому ничего не должен, Медведчук договорился с правительством России и "Газпромом" о скидке на газ в 25%. Зеленский до сих пор не воспользовался этой скидкой – потому что пусть украинцы лучше замерзнут и станут еще беднее, чем Зеленский воспользуется помощью Медведчука. Большую часть своего президентского срока Зеленский потратил на борьбу с Медведчуком.

И этому есть объяснение - Зеленский боится всех, кто умнее, профессиональнее и опытнее его, и боится, что Виктор Медведчук решит проблемы, о которых Зеленский способен снимать только видеоролики. Зеленский боится потерять рейтинг, потому что мечтает остаться на второй срок. Второй срок ему нужен для того, чтобы избежать ответственности за коррупцию и брать взятки с олигархов вместо того, чтобы с ними бороться.

А что будет со страной, украинцами и Донбассом, для него не имеет значения. Главное – кортеж, государственная дача и окружение из подхалимов. Но ни Зеленский, ни его приспешники не способны повлиять на принципиальную позицию Виктора Медведчука. Именно проукраинская позиция Медведчука мешает Зеленскому превратить Украину в "95-й Квартал". Поэтому он решил давить на лидера оппозиции, чтобы заставить его уйти из политики и уехать из страны. Но Медведчук ни разу и ни при каких обстоятельствах не менял своей позиции и взгляды в течение десятилетий политической карьеры. Медведчук не уехал сейчас из страны, как об этом мечтал Зеленский, а пришел на мотивированный суд и заявил, что, несмотря на преследования, он останется в стране, потому что должен бороться за мир и достойную жизнь для миллионов украинцев, несмотря на политическую расправу над оппозицией.

Медведчук во время заседания суда разбивает вдребезги все обвинения, доказывает абсурдность обвинений и даже в зале суда говорит о том, что не поддерживает политический курс действующей украинской власти. И это еще раз доказывает, что ни при каких обстоятельствах он не поступится своими взглядами и принципами.