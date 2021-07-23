Вместо Монастырского: ЦИК зарегистрировала нового нардепа от "Слуги народа"

Антон Швачко Фото из открытых источников

Им стал донедавно безработный Антон Швачко

Центральная избирательная комиссия признала Антона Швачко избранным народным депутатом по списку партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года. Об этом заявила на заседании секретарь ЦИК Елена Гатауллина, сообщает "Укринформ".

"Признать избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Швачко Антона Алексеевича, 1992 года рождения, образование высшее, временно не работает, проживает в городе Сумы, беспартийный, включен в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №139", - отметила она.

Заметим, соответствующее решение приняли из-за досрочного прекращения полномочий нардепа партии Дениса Монастырского, которого назначили главой МВД.

Справочно: Швачко получил образование на факультете пищевых технологий Сумского национального аграрного университета. Магистратуру окончил по специальности "маркетолог" уже на другом факультете.

Во время парламентских выборов 2019 года официально был безработным. В то же время он продолжает заниматься Сумской ячейкой партии "Слуга народа". Сам Швачко отмечал, что хочет работать в комитете цифровой трансформации.

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Напомним, 15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, которую он занимал более 7 лет. В этот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес кандидатуру народного депутата Дениса Монастырского на должность главы Министерства внутренних дел. На следующий день парламент поддержал его кандидатуру и принял назначение нового главы МВД Украины.