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Власти не доверяют 87%, основная причина - постоянная ложь и дезинформация, - СМИ

РИА-Новости

Нынешней украинской власти не доверяют уже 87% граждан, а причиной тому стали постоянная ложь и дезинформация. Об этом пишет Telegram-канал "Легитимный".

"Доверие к власти падает. По данным нашего источника, в целом власти не доверяют уже 87% украинцев.

Причин много, но особенно бросается в глаза постоянная ложь и дезинформация.

Очень наглядно она видна на примере донбасского кейса. Сначала вся наша власть, МО, разведка, СБУ, во весь голос трубят, что русской армии у границы нет - это все психологическая атака Кремля. Через пару дней они меняют кардинально мнение и теперь Украина почти в "окружении", сейчас нападут.

Далее история с использованием Джавелинов. Сначала Глава разведки Буданов говорит, что использовали на Донбассе, нардепы от власти постоянно, это подтверждают, проходит неделя и штаб ООС, опровергает заявление людей из власти.

Стоит вспомнить зашквар с "уборкой" затонувшего корабля Делфи у берегов Одессы, когда Президент обещал до 25 июля, а убрали 10 сентября.

Зе обещал понизить тарифы, а они растут.

Зе обещал побороть кумовство, а во власти все друзья и родственники", - говорится в публикации.

Также отмечено, что к этому причастны советники украинского президента, "которые повели его по ложному следу, убедив, что это правильный путь".

"Этот список, когда власть врет народу, можно продолжать долго. Такие действия, постепенно "убивали" доверие к власти", - говорится в сообщении.

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