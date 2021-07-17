Власти Испании решают, разрешить ли дозаправку военных кораблей РФ в порту Сеуты

Российские корабли в проливе Босфор Sabah

За последнее десятилетие Россия заправляли свои корабли в течение пяти лет

Правительство Испании обдумывает, как ответить России на запрос о дозаправке ее флота в порту автономного города Сеута на северном побережье Африки. Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет El Confidencial со ссылкой на правительственные источники.

Россия обратилась с просьбой о дозаправке своего флота в Сеуте, как это делалось в течение пяти лет за последнее десятилетие.

По данным издания, это будет одним из первых вопросов, которое новый министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес должен будет решить с главой правительства Педро Санчесом.

Газета пишет, что речь идет о "сложной дилемме, поскольку власти должны решить, придать ли импульс экономике Сеуты за счет укрепления связей с Москвой, чьи отношения с НАТО, Вашингтоном и Брюсселем переживают критический момент".

В период с 2011 по 2016 год более 50 российских кораблей пришвартовывались в Сеуте для дозаправки топливом, а также пополнения продовольствия.

С одной стороны, испанские власти склоняются к тому, чтобы позволить судам РФ заходить в порт Сеуты, чтобы оживить его экономику. С другой стороны, Мадрид примет в 2022 году саммит НАТО и разрешение на заход в испанский порт кораблям ВМФ России может вызвать недовольство союзников.

Ранее сообщалось, что в Черном море, неподалеку от украинского побережья, обнаружили ракетный корвет "Павел Державин" Черноморского флота РФ.