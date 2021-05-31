Власть ведет войну с Медведчуком и незаконно закрыла три оппозиционных канала, но украинцы не стали от этого жить лучше, - Рабинович

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Власть борется с оппозицией, в частности, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, однако украинцы не стали жить от этого лучше. Так как не стали жить лучше и от закрытия трех оппозиционных телеканалов. Об этом на Согласительном совете парламента заявил сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, трансляцию вел "Перший Незалежний".

"Власть рассказывает о победах. Задушили свободу слова внутри страны, закрыли в обход законов и здравого смысла три оппозиционных канала. Власть ведет войну с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком. И что, от этого люди стали богаче?" - сказал Рабинович.

Политик вспомнил и так называемую борьбу власти с контрабандой, которая должна пополнять бюджет, однако этого не произошло.

"Десятки людей названы контрабандистами, и что, в государстве теперь исчезла контрабанда? И все эти неконституционные действия украинской власти у демократической Европы вызывают молчание. Не потому ли, что власть решила, что уже победила? Тогда скажите, а жить людям стало легче, может контрабанду победили, контрабанды больше нет? Нет? А если нет, то скажите, кому вы объявили войну, кто победил и кто побежден? Я специально посмотрел статистику, надеясь, что рост доходов госбюджета от поступлений с таможни будет большой. Как же я удивился, когда увидел, что на рост даже намека нет. Тогда объясните мне, а куда делись деньги, которые вы вернули, забрав у побежденных вами контрабандистов? Куда они сбежали эти деньги?" - заявил сопредседатель ОПЗЖ.

Рабинович отметил, что в стране творится настоящий беспредел, судебная система не работает, а власть пренебрегает законами и Конституцией.

"Судебная система в Украине не работает, Конституция не работает, ее подменяют решениями какого-то совещательного органа. Всеми процессами руководит СНБО, который не имеет на то никаких полномочий. Все это означает одно: какими бы благими ни были мысли, какие бы благородные намерения ни декларировались, такой беспредел ведет к уничтожению государственности", - добавил представитель оппозиции.