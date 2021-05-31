Власть преследует Медведчука за то, что он предлагает альтернативный и качественный путь развития Украины, - Кузьмин

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин 112ua.tv

Власть преследует главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, потому что он предлагает альтернативный путь развития Украины, который приведет страну в современное успешное будущее. При этом Украина сегодня находится под влиянием западных корпораций, что делает ее фактически оккупированной. Об этом заявил на "Першому Незалежному" народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

По его словам, Медведчук сегодня составляет реальную конкуренцию нынешней власти и лично президенту Владимиру Зеленскому.

"Мы же видим, что реальную конкуренцию Зеленскому сегодня составляет Медведчук, как политик, предлагающий Украине альтернативный путь развития. Именно за это Медведчука и преследуют. Потому что тот курс, который предлагает Медведчук, он не просто коренным образом отличается, он отличается качественно, и он является единственно возможным курсом, которым может двинутся Украина для того, чтобы стать современным, успешным и комфортным для проживания государством", - заявил Кузьмин.

Политик утверждает, что лидер оппозиции предлагает мирный план, благодаря которому мир будет как в Украине, так и в Европе. Однако, Украина находится под внешним западным управлением, что делает ее фактически оккупированной.

"Медведчук предлагает мир. Это, прежде всего, мир в Украине и мир в Европе. Медведчук говорит о том, что Украина находится под внешним управлением. К сожалению, страна находится под влиянием западных корпораций, фактически оккупирована", - добавил представитель ОПЗЖ.

Отметим, что по результатам опроса Киевского института социологических и маркетинговых исследований по заказу американской компании Trade Union Co, California (USA), Виктор Медведчук должен быть оправдан и восстановлен во всех своих правах.

Напомним, 13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.

ОПЗЖ отреагировала на это правовое своеволие и заявила, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях против 8 физических и 19 юридических лиц. Среди них трое украинских граждан – политик Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко и гражданская жена владельца каналов NewsOne, ZIK и "112 Украина" Тараса Козака Наталья Лавренюк.

Как сообщалось, 26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Однако уже через час после начала вещания телеканал "Перший Незалежний" незаконно отключили под давлением властей.