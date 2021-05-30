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Власть преследует Медведчука, потому что боится его авторитета и влияния, – политолог Якубин

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Власть преследует членов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", потому что боится конкуренции со стороны этой политсилы. В частности, президент Украины Владимир Зеленский и вся его команда не довольны тем, насколько сильна поддержка избирателями ОПЗЖ и насколько высоко влияние председателя ее Политсовета Виктора Медведчука. Такое мнение в эфире телеканала "Первый Независимый" высказал политолог Алексей Якубин.

"Первые звоночки начались в прошлом году, когда по рейтингам "Оппозиционная платформа – За жизнь" обогнала "Слугу народа". К тому же, Виктор Медведчук предложил механизм, как можно привести в Украину российские вакцины. И это в то время, когда власть демонстрировала полную беспомощность в вопросе поставок вакцин, – напомнил политэксперт. – К тому же, Киев отказался возвращать четырех удерживаемых женщин, которых ОРДЛО были готовы передать Украине при посредничестве Медведчука. У власти началась истерия, когда они осознали, что политически не способны выиграть (у Медведчука. – Ред.)".

Именно после того, по наблюдениям Алексея Якубина, ужесточились нападки со стороны властей на Виктора Медведчука и его соратников.

"После этого мы стали свидетелями внесудебных санкций в отношении Виктора Медведчука, Тараса Козака и их семей, закрытия телеканалов, – напомнил политолог. – А теперь видим продолжение этой истории, выдвижение обвинений в адрес Виктора Медведчука в государственной измене".

При этом Якубин указал, что оппозиционеры не отказываются сотрудничать по важным для страны вопросам с другими фракциями и политсилами в парламенте, включая "Слугу народа". Однако сама власть не заинтересована в таком сотрудничестве. Ее цель – исключительно усиление собственного влияния с максимальным ослаблением позиций политических оппонентов.

"Представители "Оппозиционной платформы" не единожды заявляли, что по Минску готовы были голосовать с властью все законопроекты, что просто готовы сотрудничать. Но здесь проблема во власти. Она хочет быть монополистом, а государственные интересы в данном случае для нее второстепенны", – резюмировал политолог Алексей Якубин.

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