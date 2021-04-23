Власть, обогащаясь, работает в интересах западного капитала, пренебрегая интересами Украины, - Кузьмин

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

При Зеленском госмонополии убыточны, в то время, когда их руководители получают миллионы, говорит политик

За время своего правления президент Владимир Зеленский только ухудшил экономику страны, так как даже государственные монополии показывают убыточность. Власть работает только в интересах Запада и своих личных интересах.

Об этом в эфире ток-шоу "Аргумент" на телеканале "Перший Незалежний" заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Ренат Кузьмин.

"Все достижения вы видели, все всем понятно. Ничего из обещанного президент Зеленский за два года не реализовал. Мы слышали эти обещания и в ходе президентской кампании, избирательной кампании и уже после его избрания президентом, в общем, результаты на лицо", - прокомментировал Кузьмин два года правления Зеленского.

Политик отметил, что президент, в частности, не только не снизил тарифы, как обещал, но при нем они еще и подскочили.

"Ничего не улучшилось. Ну, есть же потенциально прибыльные отрасли. Ну, в частности, естественные монополии. Ну не может быть убыточной естественная монополия... Взять, например, "Укрпочту". Директор "Укрпочты" получает зарплату два миллиона гривен в месяц. А "Укрпочта" снизила прибыльность свою в два раза. Она по-прежнему остается прибыльной, но эта прибыль уменьшилась в два раза. "Укрзализныця", убытки УЗ за прошлый год 12 млрд. "Нафтогаз", убытки за прошлый год 20 млрд. Даже "Энергоатом" и тот с убытками 5 млрд. Это то, что всегда было прибыльно, оно не прибыльным быть не может априори, у нас это все в убытках", - сообщил нардеп.

Также, по его словам, нынешняя власть работает в интересах западного капитала, но не в интересах Украины.

"Они работают не на украинский народ, а на интересы западного капитала. А это означает, что все, что они делают, идет в ущерб украинскому государству, украинскому народу, но идет в пользу представителей западного капитала. По этой причине мы имеем то, что имеем. Я вам ничего нового не сказал. Украина - это страна, которая является по сути оккупированной. Эту страну захватили западные мошенники, которые в собственных интересах и в интересах представителей транснациональных корпораций разрывают нашу страну на части, они ее грабят, присваивают ресурсы", - подытожил представитель ОПЗЖ.

Напомним, еще Кузьмин говорил, что суть и логика действий действующей украинской власти - зачем тратить свое, если можно поживиться за счет государства и жить за бюджетный счет, то есть за средства налогоплательщиков.