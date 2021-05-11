Власть нашла легкий способ борьбы с оппозицией - возьми и арестуй: Шарий о давлении на Виктора Медведчука и Тараса Козака

Анатолий Шарий Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский в сговоре с главой СБУ Иваном Бакановым прибегают к беспределу, чтобы убрать политических оппонентов, говорит Шарий

Возьми и арестуй - это способ нынешней власти по борьбе с оппозицией, который ранее еще никто не использовал. Президент Владимир Зеленский, имея своего человека в СБУ, незаконно убирает политических оппонентов, за что должен понести жесткое наказание.

Так в эфире "Першого Незалежного" лидер политической силы "Партия Шария" Анатолий Шарий прокомментировал действия СБУ в отношении главы Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

"Много было до этого, но никто не додумывался, что все так просто. Это слишком просто. Раньше как думали, что надо на выборах победить, что-то сделать, чтобы люди проголосовали. Сейчас просто: убери оппозицию и все. Каким образом, с привлечением своих друзей. Потому что СБУ управляет друг детства Зеленского, они вместе нюхают всякие запрещенные препараты в Украине, и поэтому они решают таким вот образом вопросы. Не политически, не лозунгами, действиями, а просто: возьми и арестуй оппозицию", - заявил Шарий.

Также, по его словам, Зеленский должен ощутить на себе мощное преследование за такой способ борьбы с оппозицией.

"Зеленского сносить надо, всеми законными способами надо от него избавляться. Надо сделать так, чтоб это был первый президент, который бы на самом деле почувствовал, что такое мощное преследование. Чтобы он получил свой срок, и чтобы этот срок был не меньше 15 лет", - добавил глава "Партии Шария".