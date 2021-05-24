"Власть начала репрессии против Медведчука потому, что он говорит правду". Украинцы высказали свое мнение о том, почему Зеленский боится честной конкуренции с оппозиционным политиком

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук неудобен нынешней власти во главе с президентом Владимиром Зеленским потому, что политик сделал для страны за два года больше, чем все чиновники вместе взятые. Именно поэтому президент дал команду начать репрессии против оппозиционного политика. Так считают простые украинцы, которые поделились своим мнением в передаче "Чуємо кожного".

"Зеленский просто борется с неугодными. Медведчук же был неугодным с самого начала. Я же помню, когда он хотел освободить пленных украинок - еще тогда произошел конфликт между ним и президентом", - говорит харьковчанка.

"Против Медведчука запустили карательную машину потому, что он говорит правду. Он же и за вакцину договорился, и что? Власти это не понадобилось. А вы были на кладбище? Видели, сколько там людей похоронили из-за коронавируса? Ну вот потому, что он правду говорит, поэтому и репрессии против него начались", - уверена жительница Торецка.

"Я думаю, что это все политические игрища. Я так считаю. Не такой Медведчук и плохой, чтобы против него так ополчаться", - заявляет жительница Ужгорода.

"Я к Медведчуку отношусь очень положительно, потому, что он действительно делает все для народа. И как смотрится, и как слышится - все просто и понятно. А то, что делает власть - это позор. Сейчас вообще все властью недовольны", - считает днепровчанка.

"Власть в этой ситуации выглядит крайне позорно. Надо своей головой, своим умом, своими действиями завоевывать авторитет, а не уничтожать СМИ, закрывать телеканалы, бороться против оппозиции, фабриковать против них сомнительные уголовные дела", - заявляет киевлянин.