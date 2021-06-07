Власть меняется, однако схемы работы остаются "старыми": В суд подан иск против Резникова из-за назначения на должности в министерство "своих людей"

Алексей Резников Фото из открытых источников

В суд был подан иск к Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и лично вице-премьер-министру Украины - министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексею Резникову из-за назначения на должности в ведомство "своих людей". Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат, участник общественной инициативы "Донбасс - Донбасс" Олег Батюк.

"Ну что же, когда-то нужно начинать. Сегодня мной был подан иск к Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и лично вице-премьер-министру Украины - министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резникову Алексею Юрьевичу. Власть меняется, приходят "новые", однако схемы работы остаются "старыми". Назначение на нужные должности "своих" людей, которые не будут задавать лишних вопросов, без открытого, публично заявленного конкурса с целью контроля денежных и других потоков всех КПВВ на временно оккупированные территории Украины. Думаю, пора начинать отвечать за свои поступки. Еще 3 года такой власти, потом еще 5 и так мы никогда не превратимся в цивилизованную страну с прозрачными правилами работы и государственного устройства. "Зробимо їх разом..." - отметил он и опубликовал соответствующий документ.

В нем, в частности, Батюк требует: