Власть исповедует риторику времен президентства Порошенко, когда неудачи списывали на конфликт на Донбассе, а оппозицию пытались убрать с политического поля, - Якубин

Алексей Якубин Перший Незалежний

Власть выбрала риторику экс-президента Петра Порошенко - оправдывать неудачи войной на востоке Украины, говорит эксперт

Нынешняя власть исповедует риторику времен президентства Петра Порошенко, когда проблемы и неудачи списывали на конфликт на Донбассе. Более того, власть повторяет действия предшественников, оказывая давление на политических оппонентов, и ситуация с оппозицией это подтверждает.

Об этом в эфире "Першого Незалежного" сообщил политолог Алексей Якубин.

"У меня складывается впечатление, что власть повторяет риторику, которая существовала при пятом президенте Порошенко. Тогда власть многое списывала на конфликт или последствия конфликта на востоке Украины. И мне кажется, что действующая власть начала частично поступать подобным образом", - заявил политолог.

Якубин добавил, что действующая власть повторяет действия своих предшественников, оказывая давление на политических оппонентов. Ситуация с оппозицией и председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком это подтверждает.

"Заметьте, за последние годы опять вернулась риторика навешивания ярлыков, определения, кто "правильный", кто "неправильный". Даже ситуация с оппозицией, с Виктором Медведчуком, то, что мы видим, - это тоже типичная история. Такое впечатление, что мы опять повторяемся, происходит возврат к событиям несколько лет назад, когда во власти очень любили на политических оппонентов просто навешивать ярлыки. Тогда пытались их устранить с политического поля и так далее. Мы, по сути, вернулись вновь в плане такого дискурса и по отдельным действиям к ситуации, которая была до того", - заявил эксперт.

Он также заявил, что украинцы надеялись, что президент Владимир Зеленский не будет повторять вышеупомянутые вещи, которые были при власти Порошенко.

"Тогда, когда при пятом президенте, когда были президентские выборы, тогда критиковали действующего президента, и у украинцев была надежда, что при действующем президенте подобных шагов не будет, что все это в прошлом", - отметил Якубин.

Напомним, ранее Якубин заявил, что власть преследует членов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", потому что боится конкуренции со стороны этой политсилы.