Власть хотела отвлечь внимание, но, не подозревая, запустила предвыборную кампанию Медведчука, - Кравченко

Сергей Кравченко Фото из открытых источников

Действующая украинская власть хотела отвлечь внимание от олигарха Игоря Коломойского и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, но, сама того не подозревая, запустила предвыборную президентскую кампанию народного депутата, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" заявил председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор ГП "УНЦ "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко.

Гость студии прокомментировал вчерашнее решение Печерского районного суда, который, напомним, избрал Виктору Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"То, что происходит с Виктором Медведчуком, - у меня складывается такое впечатление, что Офис президента решил таким образом отвлечь внимание от Ермака и Коломойского. Это первое. А второе, судя по всему, они думали, что плечами растолкают всех и во второй тур к Зеленскому попадет в качестве более удобного кандидата Юрий Бойко. В результате, сами того не подозревая, запустили предвыборную президентскую кампанию Виктора Медведчука. В этом случае (отвлечь внимание. - Ред.) США к Ермаку и к Коломойскому. Хотели, как лучше для себя, а получилось, как всегда", - заявил Сергей Кравченко.

Гость студии резюмировал: "Виктор Медведчук - это кандидат на должность президента №1 на данный момент. Офис президента во главе с Зеленским как раз запустил его предвыборную кампанию".

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского райсуда, который рассматривал дело председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Суд избрал оппозиционному политику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его команда будут работать над тем, чтобы все доказательства против него, которые будет получать следствие, были добыты в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса. Об этом политик заявил после заседания суда.