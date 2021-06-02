Власть хочет продать землю украинцев за копейки, когда в Европе цена за гектар местами больше в сто раз, - Колтунович

Александр Колтунович Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Власть обещает приток инвестиций и оживление экономики после запуска рынка земли, однако этого не произойдет, утверждает оппозиционер

Власть хочет продать украинскую землю за бесценок, всего за тысячу долларов за гектар, тогда, как в европейских странах ее стоимость местами больше даже в сто раз. Поэтому украинцы не должны продавать свою землю за бесценок, выгоднее будет ее сдавать в аренду, сообщил на пятитысячном митинге против рынка земли, который проходит 2 июня возле Верховной Рады, народный депутат от ОПЗЖ Александр Колтунович.

Трансляцию митинга под стенами парламента вел "Перший Незалежний".

"Все мы сегодня собрались по рынку земли, это очень важный вопрос. И так случилось, что мы все сегодня занимались и в течение последнего года блокированием тех земельных инициатив, которые предлагала нынешняя власть. Начну с того, почему этот законопроект вреден, вообще земельная концепция, земельная реформа. Да потому что она не отстаивает национальные интересы и интересы граждан Украины. Вот послушайте по цифрам даже, нам хотят разрешить с 1 июля продавать гектар земли, каждому продать гектар земли за тысячу, максимум две тысячи долларов. Что такое две тысячи долларов, если у наших соседей эта земля продается по 20 тысяч, 40 тысяч, 80 тысяч? В Германии есть цена 100 тысяч долларов. У нас хотят за тысячу скупить, чтобы потом ее перепродавать или сконцентрировать в руках, как ресурс в 100 тысяч долларов за гектар. Вот почему обман и земельная реформа это, как минимум, в сто раз обманывают каждого украинца", - сказал Колтунович.

По его словам, власть хочет распродать и землю, которая находится в государственной собственности. Впрочем, она это делает не для того, чтобы оживить экономику, говорит политик.

"Следующий момент, вопрос государственной земли. Земля, которая является коммунальной государственной собственностью. Эти законы так же голосуются для того, чтобы украсть земли государственные, особо ценные земли, земли академии наук, местных общин. Для того, чтобы ее застраивать, делать любые другие вещи, использовать как сырьевую базу для других стран, но никак не для того, чтобы преодолеть эту сырьевую экономику, которая на сегодняшний день есть", - сказал оппозиционер.

Колтунович утверждает, что продавать землю украинцы не должны, если рынок запустят. Выгоднее будет, если гектары сдавать в аренду.

"Еще один важный момент. Даже если кому-то из вас, кто-то вздумал продавать землю, мы же считали, что выгоднее ее не продавать, а наоборот, сдать в аренду. И через несколько лет вам окупится тот земельный пай. То есть, вдумайтесь, гораздо выгоднее в разы, в десятки раз, сдавать в аренду земли, чем ее продавать. Поэтому, анализируя ситуацию, понимаем, что через контролируемую судебную систему, через контролируемые другие правоохранительные органы, много чего другого, будут просто отбирать землю. Мы же партия, которая идет с народом, партия, которая отстаивает интересы граждан Украины. Мы же подавали социологию, данные социологических исследований говорят, что 75-80% граждан, это разные соцслужбы, 75-80% выступают за проведение референдума по обороту земель сельскохозяйственного назначения. Более того, люди, которые готовы прийти на этот референдум и в целом украинцы, они готовы 75-80% граждан проголосовать против продажи земли, потому что они понимают, что это человеческим языком не выгодно украинцам. Более того, мы же не решим глобальных вопросов. Власть рассказывает, что мы сюда привлечем инвестиции, что преодолеем все беды, бедность и все остальное, но это ложь, этого всего не будет. Будут скупать землю лишь того, чтобы истощать землю; для того, чтобы использовать Украину, как сырьевую базу, а не развивать здесь переработку, животноводство, системы орошения, и тому подобное", - отметил представитель ОПЗЖ.

Колтунович также поблагодарил украинцев, которые пришли под стены парламента выразить свой протест относительно запуска рынка земли.

"Поэтому, с этой точки зрения, мы все признательны вам сегодня, что вы пришли поддержать нас. Мы в зале пытались, блокировали и делали все возможное сейчас. Мы зашли в Конституционный суд для того, чтобы доказать неконституционность земельной реформы Зеленского, как того, кто не отстаивает интересы страны, того, кто не отстаивает интересы нас с вами. Мы должны понимать, что Зеленский перестал быть президентом Украины, он стал президентом олигархов. Он с одной стороны обещает деолигархизацию, а с другой стороны кормит олигархов. Он устанавливает им льготные тарифы на электроэнергию, он устанавливает им льготные тарифы на железную дорогу и много всего другого, зато нам поднимают тарифы на электроэнергию, цены на газ, не платят заработную плату, закрывают предприятия. Они работают во время локдауна, а нам не дают защитить средний и малый бизнес. Поэтому, с этой точки зрения, Зеленский, слуга народа, должен уйти в отставку", - заявил политик.

Как сообщалось, 2 июня более пяти тысяч человек пришли под стены Верховной Рады на митинг против запуска рынка земли в Украине.

Рынок сельскохозяйственной земли в Украине власть планирует запустить 1 июля 2021.