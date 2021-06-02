Власть должна прекратить портить отношения с Беларусью, это наш важный экономический партнер, - Волошин

Народный депутат Олег Волошин Фото из открытых источников

Парламентарии должны хорошо подумать перед голосованием о введении санкций против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair и ареста оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича 23 мая. Украина рискует пострадать в экономическом плане от введенных санкций в отношении северного соседа.

Об этом в сессионном зале парламента заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин, трансляцию вел "Перший Незалежний".

По его словам, законопроект о санкциях грозит, в частности, ростом цен на бензин, поскольку значительную часть топлива на нашем рынке мы получали именно из Беларуси.

"А поможет ли этот законопроект, возможно, удержать цены на бензин на наших бензозаправках на том уровне, на котором они есть? А не вырастет ли в разы цена из-за того, что будут прекращены поставки бензина из Беларуси? А позволит ли это сохранить 3 млрд нашего экспорта в Беларусь? А удовлетворяет ли законопроект интересы аэропорта "Киев", который потерял большой объем пассажиропотока из-за непродуманных действий в отношении Беларуси? Нет. Этот парламент обязан сделать все, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране, а не заниматься политиканством и идеологизацией нашей внешней политики", - сказал Волошин.

Оппозиционный политик утверждает, что единственная страна в мире, которая может себе позволить внешнюю идеологическую политику - это США. Однако, даже американцы не додумались до введения санкций против Беларуси.

"Единственная страна в мире, которая может позволить себе идеологическую внешнюю политику - это США. Но разве они запретили своим самолетам летать в воздушном пространстве Беларуси? Нет. Потому что даже США думают об экономике и о собственных прагматических национальных интересах. Мы что тут, большие борцы за демократию, чем даже американцы? Расскажите об этом Байдену, будет очень интересно... Я призываю этот парламент прекратить портить отношения с нашим важным северным соседом, который является ключевым фактором для того, чтобы в стране экономическая ситуация не стала хуже. Подумайте дважды перед тем, как за позорное постановление по Беларуси будете в пятницу голосовать", - отметил нардеп.