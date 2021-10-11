Власть демонстративно нагло и цинично продолжает незаконные репрессии в отношении Виктора Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

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Контуженная многочисленными скандалами власть Зеленского пытается любой ценой заставить забыть о тайных, а теперь ставших явными офшорах Президента и скрыть собственные преступления, отвлекая внимание граждан ‒ активно фабрикуя уголовные дела в отношении председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Цинизм власти дошел до того, что находящемуся под домашним арестом Виктору Медведчуку, все финансовые счета которого заблокированы незаконным решением СНБО, сегодня было вручено ходатайство об аресте или залоге в один миллиард (!) гривен.

Осознавая всю несостоятельность выдвинутых ранее обвинений и понимая неизбежность развала уголовного дела, сфальсифицированного против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", власть запустила новую волну террора и предприняла очередную отчаянную попытку атаки на Медведчука.

Заказчики и исполнители этих политических репрессий бравируют тем, что используют совершенно незаконные методы расправы с политическими оппонентами, и приводят наспех сфальсифицированные, притянутые за уши аргументы для подкрепления своей сомнительной позиции. Пока в стране грубо попираются нормы законов и Конституции Украины, нарушаются основополагающие права и свободы, прогнивший насквозь силовой аппарат, в ручном режиме курируемый с Банковой, слепо выполняет противозаконные приказы преступной "зеленой" команды, по недоразумению засевшей в высоких кабинетах.

В основе деятельности этой власти – беспредел и насилие по отношению к собственным гражданам. Демонстративно наглое и показательно циничное поведение нынешних власть имущих объясняется желанием продемонстрировать всем украинцам: для достижения своих целей и расправы над инакомыслящими власть готова на все.

Зеленский и его окружение давно предали интересы украинского народа. И давно даже не пытаются хотя бы формально создать видимость соблюдения законов. Жажда личной наживы, стремление узурпировать власть, иметь беспредельное влияние – вот что движет сегодня Президентом Зеленским. Этим и объясняются его попытки подмять под себя все силовые структуры, суды и даже украинский парламент.

Единственным препятствием на этом пути для Зеленского стали оппозиция и лично Виктор Медведчук, в отношении которого и было организовано беспрецедентное за все годы независимости Украины политически мотивированное преследование.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" уверена: то ожесточение, с которым власть борется с председателем Политсовета нашей партии, является лучшим доказательством правильности идей, которые мы отстаиваем.

Мы уверены также, что ни одна из попыток этой власти воспрепятствовать политической деятельности Виктора Медведчука успехом не увенчается. А за свои преступные действия, нарушающие законы и Конституцию Украины, Президент Зеленский и его ближайшее окружение, пока что прикрывающиеся высокими должностями, неизбежно понесут заслуженное наказание.

Требуем от власти немедленно закрыть все сфабрикованные дела в отношении Виктора Медведчука, прекратить вмешательство в следственный процесс и давление на судебную систему.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"