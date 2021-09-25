Визит Зеленского в США оказался крайне неудачным: Мнение политолога

Офис президента

Политолог Алексей Калиниченко считает, что реальность в Украине не коррелируется с заявлениями власти о стремлении к демократии. Об этом он заявил в эфире "Першого Незалежного", комментируя текущую внутриполитическую ситуацию в стране.

"Украинская действительность — в частности, давление на свободу слова, закрытие независимых телеканалов, преследование оппозиции — никак не коррелируется с заявлениями власти о стремлении к демократическим ценностям", — сказал Калиниченко.

По мнению политолога, ни президент, ни его команда не уловили ключевой посыл администрации президента Байдена: США не собираются поддерживать Украину так, как это представляют себе на Банковой

"Такой вывод напрашивается, если вспомнить эпопею с подготовкой визита в США (речь о поездке Зеленского в США в августе текущего года. — Авт.), неоднократным переносом его даты, отсутствием какой-либо конкретики в совместном заявлении, короткая итоговая пресс-конференция самого Зеленского после его разговора в Овальном кабинете", — уточнил политолог.

Калиниченко считает, что в офисе президента и приближенной к нему экспертной среде не желают видеть изменений, которые происходят в мире в связи с выводом американских войск из Афганистана.

"США больше не будут пытаться переустроить другие страны — отныне Америка настроена на борьбу с диктаторскими и авторитарными режимами", — полагает эксперт.

Однако, как говорит Калиниченко, в президентском окружении этого не понимают.

"Иначе бы не проигнорировали визит в Украину французских сенаторов… Приезд представителей Сената Франции вызван обеспокоенностью европейцев крайне негативной ситуацией со свободой слова в Украине, закрытием телеканалов и преследованием оппозиции, в частности незаконным арестом главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука", — заявил Калиниченко, предположив, что вслед за французами желание посетить Украину может появиться у депутатов Бундестага, которые тоже поддержали идею Медведчука о привлечении европейских парламентов к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

"Для официального Киева и персонально Зеленского намечается крайне опасная тенденция — прослыть диктаторским режимом и оказаться под прицелом поборников демократических ценностей. А это, в свою очередь, может дать удобный повод администрации Белого дома в случае новых неудач на „европейском фронте“ отказаться от поддержки режима Зеленского-Порошенко под благовидным предлогом противодействия диктаторским и авторитарным режимам", — полагает Калиниченко.