Визит Зеленского в Лондон: Украина и Великобритания обсудили подготовку

В ходе встречи основное внимание уделялось безопасному, оборонному и военно-техническому направлениям

Заместитель главы Офиса президента Роман Машовец провел встречу с британским послом в Украине Мелиндой Симмонс по подготовке визита украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию. Об этом сообщает Офис президента .

Отмечается, что в ходе встречи основное внимание уделялось безопасному, оборонному и военно-техническому направлениям.

В ОП также отметили положительную динамику реализации договоренностей, которые были достигнуты в октябре прошлого года во время визита Зеленского в Великобританию.

В том числе о британской помощи Украине по реализации проектов по модернизации украинских ВМС.

Стороны также коснулись ситуации на Донбассе. Дипломат подтвердила неизменность британской поддержки Украины в противостоянии с агрессией России.

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Великобританию с рабочим визитом в конце октября. В ходе визита запланировано заседание, на котором состоится стратегический диалог.

Как сообщалось ранее, в прошлый раз глава государства Владимир Зеленский посещал Британию ровно год назад.

Во время визита Украина и Королевство подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое заменило Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.

Подписи под документом поставили президент Украины и премьер-министр Британии Борис Джонсон.

По словам второго, это значит "больше торговли, больше безопасности, больше взаимодействия между Украиной и Великобританией. Два фланга Европы — западный и восточный — стали еще ближе".