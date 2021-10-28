Визит Зеленского в Лондон: Украина и Великобритания обсудили подготовку
В ходе встречи основное внимание уделялось безопасному, оборонному и военно-техническому направлениям
Заместитель главы Офиса президента Роман Машовец провел встречу с британским послом в Украине Мелиндой Симмонс по подготовке визита украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию. Об этом сообщает Офис президента.
Отмечается, что в ходе встречи основное внимание уделялось безопасному, оборонному и военно-техническому направлениям.
В ОП также отметили положительную динамику реализации договоренностей, которые были достигнуты в октябре прошлого года во время визита Зеленского в Великобританию.
В том числе о британской помощи Украине по реализации проектов по модернизации украинских ВМС.
Стороны также коснулись ситуации на Донбассе. Дипломат подтвердила неизменность британской поддержки Украины в противостоянии с агрессией России.
Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Великобританию с рабочим визитом в конце октября. В ходе визита запланировано заседание, на котором состоится стратегический диалог.