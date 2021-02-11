Витренко могут в третий раз выдвинуть на пост главы Минэнерго на следующей неделе

Юрий Витренко Facebook/Юрий Витренко

Этот вопрос будет обсуждаться на заседании фракции "Слуга народа"

На следующей неделе решится, будут ли выдвигать Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра - министра энергетики в третий раз. Об этом на брифинге сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает "Укринформ".

"В понедельник вы это поймете, мы это поймем по заседанию фракции. Если фракция снова будет готова внести представление к премьер-министру, как это по Конституции мы должны делать, то, соответственно, будет внесено представление. Премьер-министр его вернет в Верховную Раду и будет тогда Верховная Рада планировать голосование", - отметил он в ответ на соответствующий вопрос.

По словам Корниенко, сейчас кандидатура Витренко еще обсуждается, и на заседании фракции депутаты примут окончательное решение.

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Напомним, что бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" и действующего и. о министра энергетики Юрия Витренко дважды выдвигали на должность главы Минэнерго. Однако, Верховная Рада каждый раз проваливала голосование относительно его назначения на эту должность.