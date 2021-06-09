ЦИК зарегистрировала Вирастюка народным депутатом
Такое решение члены ЦИК приняли единогласно
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка народным депутатом. Об этом сообщает общественная сеть ОПОРА в Facebook.
Отмечается, что за это решение члены ЦИК проголосовали единогласно на заседании комиссии в среду в Киеве.
Вирастюк был избран депутатом на довыборах в Верховную Раду в 87 округе Ивано-Франковской области.
Его главным соперником был кандидат от партии "За майбутнє" Александр Шевченко.
Новости по теме: ВСУ снова отменил постановление ЦИК об избрании Вирастюка нардепом: Реакция комиссии
Напомним, ранее суд признал правомерным избрание Вирастюка народным депутатом. Василий Вирастюк победил на довыборах со 100% результатами протоколов.