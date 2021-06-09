ЦИК зарегистрировала Вирастюка народным депутатом

Василий Вирастюк Фото из открытых источников

Такое решение члены ЦИК приняли единогласно

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка народным депутатом. Об этом сообщает общественная сеть ОПОРА в Facebook.

Отмечается, что за это решение члены ЦИК проголосовали единогласно на заседании комиссии в среду в Киеве.

Вирастюк был избран депутатом на довыборах в Верховную Раду в 87 округе Ивано-Франковской области.

Его главным соперником был кандидат от партии "За майбутнє" Александр Шевченко.

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Напомним, ранее суд признал правомерным избрание Вирастюка народным депутатом. Василий Вирастюк победил на довыборах со 100% результатами протоколов.