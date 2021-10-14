Виктор Таран: Такое впечатление, что дело Медведчука постепенно превращается в долговременный сериал, которым власть будет пытаться удерживать себе рейтинг

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания Фото из открытых источников

Такое впечатление, что дело Медведчука постепенно превращается в долговременный сериал, которым власть будет пытаться удерживать себе рейтинг на фоне экономического и коммунального кризисов. Иначе как объяснить вчерашнее решение Печерского суда? Он отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения на заключение под стражу с возможностью внесения залога в размере миллиард гривен. Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет политолог Виктор Таран, информирует UAINFO.org.

"При этом, суд принял решение о продлении ему действующей меры пресечения до - 7 декабря. А значит есть риск, что через два месяца кум Путина выйдет на свободу. Фиксируем-дело, которое так громко презентовали на прошлой неделе - постепенно превращается в очередное "ничто". Ну и забавнее всего читать сторонников Зеленского, которые пару дней назад, рассказывали, что по новому делу Медведчук сядет в тюрьму надолго.

Не поверите - они хвалят решение Печерского суда. Пишут для чего сажать кума Путина в тюрьму? Это же разозлит Россию, которая, судя по статье Медведева, на нас зла. По такой логике, для чего вообще начинать любые уголовные производства против Медведчука? Это же разозлит Россию. На самом деле грустно видеть, когда реальную борьбу с пророссийскими силами заменяют постановочными спектаклями отдельно взятого Шапітолія. Сценаристам хочу напомнить. Если в ближайшее время не будет реального приговора суда и Медведчук выйдет на свободу это имитация "борьбы нанайских мальчиков" - вас погубит", - констатирует политолог.