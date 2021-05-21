Виктор Медведчук заявил, что недоволен решением апелляционного суда и будет его оспаривать

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

С учетом тех процессуальных нарушений, которые были допущены стороной обвинения, Киевский апелляционный суд должен был принять решение об отмене меры пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Об этом заявил сам политик, отвечая на вопросы журналистов после судебного заседания.

Медведчук отметил, что недоволен решением апелляционного суда и намерен и дальше доказывать необоснованность выдвинутых ему обвинений.

"Эта позиция есть. Она будет продолжать существовать в наших жалобах, в наших обжалованиях. Но борьба по поводу необоснованного обвинения, которое выдвигается мне в материалах подозрения, в ходатайстве о применении ко мне меры пресечения, эта борьба будет продолжаться. И мы нацелены на такую борьбу ‒ и я, и адвокаты. Мы будем все делать для того, чтобы доказать безосновательность, необъективность и приблизительность тех доказательств, которые выдвигались и о которых шла речь со стороны обвинения в сегодняшнем судебном заседании", – подчеркнул парламентарий.

Также Виктор Медведчук добавил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.

"В целом идет политическая борьба с силой, которая сегодня претендует на лидерство в стране по симпатиям избирателей. Власть хорошо понимает, что мы не просто оппозиция, мы та политическая сила, которая может победить партию "Слуга народа"", – сказал политик.

По мнению Виктора Медведчука, не последнюю роль в решении Киевского апелляционного суда сыграло то, что во время своей последней пресс-конференции, которая состоялась как раз накануне рассмотрения апелляции, Владимир Зеленский как минимум 4 раза упоминал лидера ОПЗЖ, намекая, что его вина доказана.

"Я скажу, это стало обычаем у господина Зеленского ‒ вспоминать меня "незлым тихим словом". Насколько это идет ему на пользу, я не знаю, но как минимум я думаю, вы хорошо понимаете и осознаете, что подобные заявления на правоохранительную систему действуют очень эффективно. Собственно говоря, именно правоохранительная система и демонстрирует эту так называемую эффективность", – подчеркнул Виктор Медведчук.

Также он добавил, что его адвокаты оценивают правомерность публичных высказываний должностных лиц в рамках расследования по его делу, и намекнул, что некоторые из них намерены оспорить в Европейском суде по правам человека.

"Есть адвокаты, которые оценивают и пресс-конференцию генерального прокурора и председателя Службы безопасности, оценивают заявления Президента, оценивают других должностных лиц в стране, которые должны быть объективны, так как мы вроде как, и сегодня об этом говорилось, живем в правовом государстве. Какие это будут оценки и как посмотрит в будущем судебная система, в том числе и Европейский суд, поживем ‒ увидим вместе", – сказал парламентарий.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет народного депутата Украины, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, парламентарий заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.