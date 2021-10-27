Виктор Медведчук своими действиями доказал эффективность в решении сложнейших ситуаций, - Илья Кива

Включение в Трёхстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе главы Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука может стать реальным шансом к разрешению этой ситуации и возвращению всех пленных домой. Об этом завил журналистам народный депутат фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Виктор Медведчук понятен жителям Донбасса, он человек слова, ему доверяют, а значит – дадут возможность решить вопрос, который касается каждого из нас, - остановить эту ситуацию, которая уничтожает нашу страну последние 7 лет. ОПУ следует переступить через свою гордыню. Письмо от жителей Донбасса и возможности Виктора Медведчука могут стать началом урегулирования конфликта", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что Виктор Медведчук своими действиями доказал эффективность в урегулировании казалось бы неразрешимых ситуаций.

"Хочу напомнить действующей власти и президенту Зеленскому, что сотни человек вернулись домой из застенок, как с одной стороны, так и с другой. Я говорю об украинцах, о тех, кто сидит условиях, которые сложно назвать человеческими. Эти люди вернулись благодаря позиции, возможностям, договороспособности Виктора Медведчука", - отметил нардеп.

При этом он добавил: "Это сохранит жизни и даст надежду матерям увидеть своих детей живыми и здоровыми. Мы одна семья, в которой, к сожалению, не по нашей воле произошёл раскол, подпитываемый извне. В нас сеют ненависть, заставляют друг друга ненавидеть, нас заставили стрелять друг в друга. Но близок тот час, когда этот конфликт будет закончен", - подытожил Илья Кива.