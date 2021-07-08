Виктор Медведчук прокомментировал обыски СБУ у матери Оксаны Марченко и у его коллег по партии

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Массовые обыски в офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и у родственников народного депутата Украины, председателя Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука – это не что иное, как политические репрессии и незаконное преследование лидера оппозиции со стороны украинской власти за его принципиальную позицию несогласия с тем курсом, который проводят Президент Владимир Зеленский и его команда. Об этом заявил сам парламентарий, комментируя недавние действия правоохранителей.

Лидер ОПЗЖ подчеркнул, что незаконными являются все действия правоохранителей в отношении него, начиная с самого подозрения и заканчивая ходатайствами сотрудников Офиса генерального прокурора по продлению сроков следствия и меры пресечения.

"Как можно комментировать незаконные действия? Эти действия направлены на политическое преследование, незаконное уголовное преследование. Как, собственно говоря, и все собранные материалы, которые были изложены два месяца назад в подозрении, которые повторяются сейчас в ходатайствах органов прокуратуры, переданных в суд вчера по вопросу продления сроков следствия до 11 ноября, а сегодня ‒ продления меры пресечения", – сказал Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что все материалы дела обоснованы недопустимыми доказательствами и вся доказательная база сводится к двум частям.

"Первая часть – это заключение экспертиз, которые проведены незаконным органом, а именно – экспертным учреждением, находящимся в подчинении СБУ, что, на наш взгляд и по заключению адвокатов, является незаконным. Более того, все экспертизы, которые находятся в материалах дела, проведены с грубым нарушением научно-методических рекомендаций и утвержденных Министерством юстиции Украины инструкций. Поэтому в контексте требований Уголовного процессуального кодекса они являются недопустимыми доказательствами", – констатировал лидер ОПЗЖ.

Вторая часть, по его словам, заключается в том, что обвинение основывается на неустановленных данных и фактах.

"При "неустановленных обстоятельствах, неустановленными лицами, в неустановленном месте, в неустановленное время" и т. д. и т. п. Вот все обвинение, которое было предъявлено в материалах подозрения, которое есть сегодня и которое является не чем иным, как незаконным уголовным преследованием и политическими репрессиями. Никак иначе все это назвать нельзя", – отметил Медведчук.

В заключение он подчеркнул, что все незаконные действия правоохранителей, продиктованные с Банковой, связаны исключительно с несогласием ОПЗЖ и самого Медведчука с курсом, который проводят сегодня в стране Президент и его команда.

"Борьба нашей партии, представителем которой я являюсь в оппозиции, и все действия, которые сегодня направлены против меня, – это действия, направленные на то, чтобы ограничить мою деятельность как оппозиционного политика, как народного депутата, который в соответствии с Конституцией представляет интересы украинского народа", – уверен Виктор Медведчук.

Напомним, 24 июня прокуроры и следователи СБУ и ГБР провели обыски в офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", в том числе в приемной Виктора Медведчука. Кроме того, с обысками приехали и к теще политика – маме Оксаны Марченко, а также к его родственникам. Проводились обыски и у помощников народных депутатов ОПЗЖ. В политсиле назвали эти действия правоохранителей "свидетельством стремления власти сфальсифицировать доказательства для того, чтобы подвести хоть какую-то базу под свои надуманные, политически мотивированные обвинения в адрес Виктора Медведчука".